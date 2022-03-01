شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. «وزارة التجارة» تتيح شطب «السجل التجاري» إلكترونيًا وبخطوة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يمكن لأصحاب السجلات التجارية للمؤسسات (رئيسي وفرعي) والسجلات الفرعية للشركات من شطب سجلاتهم إلكترونية وبشكل فوري.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، أن شطب السجل يتم إلكترونيا بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل التجاري (إن وجدت) ودون المطالبة بمراجعة الجهات الأخرى قبل الشطب.

وأوضحت الوزارة، أن إجراءات شطب السجلات الرئيسية للشركات تتطلب إكمال متطلبات تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل.

يشار إلى أن خدمة شطب السجلات التجارية سابقة كانت تتطلب عددا من الإجراءات المرتبطة بجهات حكومية مختلفة مثل:

– سداد الرسوم الضريبية

– إلغاء التراخيص المرتبطة بالسجل

– نقل خدمات العمالة قبل شطب السجل

وكانت هذه الإجراءات تتطلب الكثير من الوقت والجهد من أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغائها.

وأكدت وزارة التجارة، أن الخدمة الجديدة مكنت أصحاب الأعمال من إقفال أعمالهم التجارية رسمية خلال شطب السجل، وفي حال تطلب الأمر مراجعات الجهات الأخرى يكون لاحقا لخطوة شطب السجل.

وتتيح وزارة التجارة للراغبين في الاستفادة من الخدمة شطب سجلاتهم التجارية عبر الرابط : (اقرأ أيضا).

وبينت وزارة الجارة، أن هذا الإجراء يهدف لتوفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغاء سجلاتهم، وينسجم مع توجه الوزارة بتوفير بيئة تجارية واستثمارية محفزة وعادلة للجميع.