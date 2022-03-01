شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «بردية كلاخ» تكسو الأرض باللون الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت قرية كلاخ شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، تساقط كثيف لحبات البرد.

ونشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله تساقط حبات البرد على قرية الكلاخ، في مشهد بديع حيث اكتست الأرض باللون الأبيض.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وتشمل الحالة الجوية، منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.