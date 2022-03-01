شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتح بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة لمدة 45 يومًا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت إمارة منطقة مكة المكرمة، مشاهد من فتح بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة صباح اليوم لتصريف كميات ضخمة من المياه.

وقالت الإمارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن وزارة البيئة، فتحت اليوم الثلاثاء، بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة، لمدة 45 يومًا

لتصريف كمية 15 مليون م3.

وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من فتح بوابات السد إلى تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار.