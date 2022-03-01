شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. معاناة سالكي طريق «سعود الفيصل» من الانتظار بسبب الازدحام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، نشرته “الإخبارية”، معاناة سالكي طريق “سعود الفيصل” من انتظار لأكثر من 10 دقائق بسبب ازدحام السيارات في جسر “المربع” في جدة.

وكشف قناة الإخبارية في تقرير مصور لها سبب الازدحام والتكدس المروري، بعد إقفال إشارة المرور التي في طريق الإمام عبدالعزيز بالتقاطع مع طريق عسود الفيصل.

وتسبب ذلك في تكدس كبير خاصة في ساعات الذروة في الثامنة صباحاً وبعد الرابعة عصرا أثناء ذهاب وعودة الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم.