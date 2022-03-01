شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يجدد تحذيره من خطورة التداعيات البيئية والإنسانية بسبب خزان "صافر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تحذيرها من خطورة التداعيات البيئية والإنسانية الكارثية التى قد تنجم جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط "صافر"، فى ظل استمرار رفض الحوثى التعاون مع الجهود الدولية.

وأكد وزير المياه والبيئة اليمنى المهندس توفيق الشرجبى - فى كلمة له أمام الدورة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة فى العاصمة الكينية نيروبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء اليمن - أن ما تتعرض له البيئة اليمنية هو تدمير ممنهج وإساءة مستمرة دمرت النظم الإيكيولوجية، من خلال زرع ميليشيا الحوثى للألغام فى البر والبحر والعبث بالمحميات الطبيعية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود لإعادة النظم البيئية إلى مستوياتها الطبيعية وتعافيها.

ودعا الشرجبى إلى اتخاذ قرارات تخدم العمل البيئى المشترك لمواجهة المخاطر البيئية الناجمة عن الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية وتلويث البحر والأرض والهواء وإجهاد النظم الأيكولوجية والتى تسببت بظواهر طبيعية غير معتادة، منوها بتعرض بلاده، خلال الأعوام الأخيرة، لعدة أعاصير تسببت فى خسائر بيئية واقتصادية وبشرية كبيرة بالمناطق الجنوبية والشرقية للبلاد وجزيرة سقطرى التى تعد متحف طبيعى ومن أهم مواقع التراث الطبيعى العالمي.

وأكد وزير المياه والبيئة اليمنى أهمية مساعدة الدول النامية والأقل نموا فى حشد الموارد وتسهيل الحصول على التمويلات لتنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز فرص التدريب وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والوفاء بالتزامات الدول المتقدمة وتخفيف الاشتراطات ذات الصلة بالتمويلات الموجهة لحماية البيئة.