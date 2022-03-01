شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى بيت لحم واعتقال طفلين آخرين فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى، مساء اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن الشهيد يدعى عمار شفيق أبو عفيفة وهو من مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر إن الشاب أصيب برصاصة فى الرأس ما أدى إلى استشهاده.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلين (14 عاما) و(15 عاما) من بلدة يعبد فى جنوب غرب محافظة جنين الواقعة فى شمال الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة المدارس بالبلدة، أطلقت خلالها الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق .