شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مطلوب هاجم قنصلية المملكة بمدينة كراتشي قبل 11 عاما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

كشفت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، عن اعتقالها لمطلوب، شارك في الهجوم الإرهابي على قنصلية المملكة في مدينة كراتشي قبل 11 عاما.

وأكدت الإدارة الباكستانية أن هذا المطلوب ينتمي لجماعة “محظورة” وتم القبض عليه بعد وصول بلاغ عن موقعه.

وقالت شرطة إقليم السند جنوب باكستان: تم إلقاء القبض على المتهم يوم أمس الاثنين، بتهمة إلقاء قنبلة يدوية على قنصلية المملكة في كراتشي 2011، ولم يصب أحد في الحادث الإرهابي.

وكشفت صحيفة “دا نيوز” الباكستانية؛ أن المعتقل ينتمي لجماعة “المهدي”، وهي جماعة محظورة في باكستان، وتم القبض عليه بعد وصول بلاغ عن موقعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقل متورط في عدة اعتداءات إرهابية لأسباب طائفية؛ منها إلقاء قنبلة على أحد المساجد بكراتشي بعد حادثة القنصلية وحوادث قتل وسرقة أخرى.