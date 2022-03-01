شكرا لقرائتكم خبر عن العليا الإسرائيلية تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جرّاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبلت المحكمة العُليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جزئيًا استئناف أهالى حى الشيخ جراح بمدينة القدس المُحتلة، مؤكدة عدم جواز إخلائهم من منازلهم؛ حتى البتّ النهائى فى ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين فى الحى أو التوصل إلى تسوية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلى إن المحكمة قررت أن يبقى أهالى الحى فى العقارات التى يسكنون بها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضى الحي، هذا فى مقابل دفع رسوم إيجارات مخفضة؛ وبذلك تكون المحكمة قد قبلت جزئيًا الاستئناف الذى تقدم به أهالى الشيخ جرّح، معلقة أجراءات طردهم من منازلهم.

وسيطال الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش فى الحى المقدسى وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين، ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، فى وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعًا قضائيًا مع الجماعات الاستيطانية فى المحاكم الإسرائيلية، وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود عند قيام دولة إسرائيل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات فى القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية فى المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.