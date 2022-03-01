شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدداً من القضايا الإقليمية والدولية في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها بن زايد والتي شملت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .وفق"وام ".

واطلع بن زايد، خلال الاتصال على آخر التطورات الجارية حالياً، كما جرى التطرق للعلاقات الثنائية بين الطرفين وملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتم الاتفاق على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.

كما أطلع محمد بن زايد من الرئيس الروسي على تطورات الأزمة مع أوكرانيا، وأكد على الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي، مشددا على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي.

وفي هذا السياق أكد بن زايد أن دولة الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.