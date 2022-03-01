شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف تدين اعتقال 18 طفلا فلسطينيا فى القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اعتقال 18 طفلا فلسطينيا أمس عند باب العامود بالقدس.

ووفق تدوينه للمنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 100 طفل فلسطيني في القدس الشرقية منذ بداية العام الحالي، أي قبل شهرين، مؤكدة احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقل فترة ممكنة.

يذكر أنه في القدس فى وقت سابق، اعتقل جنود الاحتلال الطفل داوود محمود العامودي بعد الاعتداء عليه قرب باب العامود، وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط ساحة باب العامود.