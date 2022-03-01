شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يرحب بقرار تصنيف الحوثى جماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالقرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن أمس الإثنين، الذي صنف الحوثي في اليمن جماعة إرهابية، وضمها إلى قائمة العقوبات، إلى جانب فرض مجلس الأمن حظرا على توريد الأسلحة للحوثيين بأكملها.وفق بيان للمجلس .

وأكد الأمين العام تطلعه في أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال الحوثي، وإيقاف تزويد هذا المنظمة الإرهابية بالصواريخ والأسلحة والطائرات دون طيار التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني.

وأشار الأمين العام إلى أن صدور هذا القرار عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، كما أكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل السياسي شامل للازمه اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا الأمين العام ميليشيا الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.