شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستعيد 9 قطع أثرية كانت مهربة إلى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، أنه استعاد تسع قطع أثرية جرى تهريبها من المملكة إلى الولايات المتحدة من بينها تماثيل لحيوانات حجرية من العصر الحجرى الحديث، ومذبح حجر نحاسى، وشواهد قبور، وتمثال بشرى وإبريق من البرونز.

وأقيم احتفال رسمي بدائرة الآثار العامة الأردنية بحضور مسؤولين من البلدين لتسليم القطع التي جرى استعادتها من جامع آثار في نيويورك من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات للأمن الداخلي في نيويورك ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية.

وأعرب وزير السياحة والآثار الأردنى نايف حميدي الفايز - خلال الاحتفال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) - عن شكره لجهود الفريق الأمريكي في استعادة هذه الآثار "انطلاقا من تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص".

من جهته، اعتبر السفير الأمريكى فى عمان، هنرى تى ووستر، أن إعادة القطع الأثرية المسروقة للأردن يعد "حدثا تاريخيا مهما، كونها " أول مجموعة آثار أردنية تتم استعادتها" تنفيذا لبنود اتفاقية حماية التراث الثقافي المبرمة بين الولايات المتحدة والأردن عام 2019.

وقال ووستر إن الاتفاقية تسهم في معالجة وحل المشاكل الكامنة التي تؤدي للاتجار بالآثار، من خلال "تعزيز برامج التراث الثقافي الوطني الأردني لتوفير فوائد اقتصادية حقيقية للمجتمع الأردني".