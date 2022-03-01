شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: غدا بدء الإجلاء الجوى لـ1534 مغربيا وصلوا بولندا هربا من حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المغرب غدا رحلات الجوية لإعادة 1534 مواطنا مغربيا لجأوا إلى بولندا هربا من الحرب الأوكرانية الروسية ، حيث تمكنوا من مغادرة الأراضي الأوكرانية، وفق ما أوردت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وفق "الخبر" المغربية.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، عن مغادرة المغاربة عبر الحدود مع بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا والمجر، مشيرة في بيان لها، إلى أن عدد المغادرين مرشح للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، و يتوزع بين 720 شخصا في بولونيا، و384 برومانيا و300 شخص بسلوفاكيا، 130 مغربيا في هنغاريا، وسجلت ذروة عمليات المغادرة أمس الإثنين بالمركز الحدودي مع بولونيا، بمغادرة 600 مغربي لتراب أوكرانيا، عقب العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا".

وأوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نحو 20 موظفا قنصليا، من بينهم 4 قناصل عامين سابقين، لدعم ومساعدة أطقم السفارات المغربية الموجودة ميدانيا، لاستقبال وتقديم المساعدة اللازمة للمغاربة في البلدان الأربعة المجاورة لأوكرانيا.

وتسببت الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ فجر الخميس الماضي، في معاناة قاسية لمئات الطلاب المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة المجهول أثناء البحث عن سبل للنجاة بحياتهم.