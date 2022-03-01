شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يستقبل قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى وبحضور وزير الخارجية الكويتى ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد الناصر فى قصر السيف، اليوم، قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزى والوفد للمرافق له وذلك فى إطار زيارته للكويت. وفق صحيفة القبس.

حضر اللقاء أيضا رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح.

وكانت الكويت أعربت عن موقفها من الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أكد ناصر القحطانى مساعد وزيرالخارجية لشؤن العربية بدولة الكويت، أن دولة الكويت ترى ضرورة احترام استقلال وسيادة دولة أوكرانيا ودعمها الكامل لكافه الجهود الدولية الساعية إلى احتواء هذه الأزمة.