شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ فى أسعار البنزين والمازوت بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البنزين والمازوت ارتفاعا ملحوظا فى لبنان اليوم، رغم الاستقرار الملحوظ في أسعار صرف الدولار الأمريكى سواء فى السوق الموازية أو على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان، والتى يتم على أساسها تحديد سعر الوقود.

ووفقا لجدول الأسعار الذى أعلنته وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 7000 ليرة لبنانية لتصل إلى 369 ألف ليرة، فيما زادت صفيحة البنزين 98 أوكتان بقيمة 8000 ليرة لتسجل 379 ألف ليرة.

وسجل سعر المازوت 334 ألف ليرة بزيادة قدرها 3000 ليرة، فيما انخفض سعر الغاز بقيمة 3000 ليرة ليصل إلى 273 ألفليرة لبنانية.

وبلغ متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية 20200 ليرة للدولار على منصة صيرفة الرسمية، فيما بلغ متوسط سعر الصرف في السوق غير الرسمية 20400 ليرة للدولار.

وجاء جدول الأسعار المعلن اليوم لينهى شائعات ترددت عن ارتفاع كبير في أسعار المشتقات البترولية تأثرا بارتفاع أسعار البترول عالميا في أعقاب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.