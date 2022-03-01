شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة ظهر في فيديو متداول يمارس التفحيط بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في الباحة. وأوضحت أن قائد المركبة عرّض حياته والآخرين للخطر من خلال ممارسته التفحيط. وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة ظهر في فيديو متداول يمارس التفحيط بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.