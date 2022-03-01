شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج إلى 43.89 مليار دولار في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتفع التبادل التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 35.66% خلال عام 2021، وبزيادة تعادل 43.26 مليار ريال (11.54 مليار دولار) عن العام السابق.

وبلغت قيمة التجارة السلعية للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 164.6 مليار ريال (43.89 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 121.3 مليار ريال (32.35 مليار دولار) في العام 2020، وفقًا لبيانات “الهيئة العامة للإحصاء”.

وزاد حجم التجارة البينية للمملكة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021؛ وخاصة مع البحرين بنسبة زيادة تجاوزت 48%، بإجمالي 36.1 مليار ريال (9.63 مليار دولار).

وحققت المملكة فائضًا بالميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 بقيمة 31.64 مليار ريال (8.44 مليار دولار)، مقابل 22.97 مليار ريال (6.13 مليار دولار) في العام السابق.

وارتفعت قيمة صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 98.1 مليار ريال (26.16 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 72.14 مليار ريال (19.24 مليار دولار) في العام السابق.

واستطاعت المملكة أن ترفع الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون بنسبة 36% في عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 25.97 مليار ريال (6.92 مليار دولار).

كما بلغت قيمة واردات المملكة من سلع دول مجلس التعاون الخليجي 66.47 مليار ريال (17.72 مليار دولار) في عام 2021، مقابل 49.17 مليار ريال (13.11 مليار دولار) في عام 2020.