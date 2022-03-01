شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل يدشن “مؤتمر للإصابات والحوادث” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل عضو تجمع الرياض الصحي الأول مؤتمر الإصابات والحوادث، وذلك بحضور مدير المستشفى د. عتيق القرني، رئيس المؤتمر د. ماجد المغربي، و مديرة الشؤون الأكاديمية والتدريب والابتعاث والتعليم المستمر د. مشاعل القحطاني.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على كيفية التعامل مع الإصابات عن طريق المحاضرات المتعددة في مختلف التخصصات، وكذلك المستجدات الطبية والجوانب المختلفة للرعاية الحادة في الإصابات، والأساليب السريرية، والمعالجة الطبية والجراحية مدعومة بورشة عمل في آلية وضع جهاز التنفس الصناعي، وإدخال الأنبوب الصدري، والطريق داخل العظام، والصرف البطيني الخارجي.

وألقى مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل د. عتيق القرني كلمة بيّن خلالها أهمية المؤتمر العلمي في عرض الأبحاث المتطورة في مجال الإصابات والحوادث مؤكدًا أهمية مشاركة الكفاءات المتخصصة في إدارة رعاية الصدمات لتبادل التجارب والخبرات بهدف تطوير الكوادر في هذا المجال وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

واختتم “د. القرني” كلمته مقدمًا شكره للقائمين على المؤتمر الذي يُنظم على مدار يومين بواقع 20 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.