شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جدول مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مارس، والذي جاءت كالتالي: 10 مارس آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر فبراير 2022. 15 مارس آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري يناير وفبراير 2022. 31 مارس آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر فبراير 2022. وقالت الهيئة إنه يمكن الاطلاع على التقويم الشامل لمواعيد الإقرارات لعام 2022م عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

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