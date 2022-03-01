ساعة ذكية جديدة من "أوبو".. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق ساعتها الذكية Watch 2 Glacier Lake Blue Editionالجديدة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Watch 2 Glacier Lake Blue Editionتمتاز بسوار خفيف للغاية ومصنوع من مادة خاصة.

بالإضافة إلى أنها تدعم وظيفة التزلج Ski؛ حيث تتمكن الساعة الذكية الجديدة من تسجيل مسارات التزلج بدقة عن طريق خوارزمية جديدة.

علاوة على إجراء بعض التحسينات الأخرى في خدمة أوبو Health Labالمدمجة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 1.91 بوصة وينبض بداخلها المعالج كوالكوم Snapdragon Wear 4100بالإضافة إلى المعالج المشترك Apollo 4s.

وتدعم الساعة الذكية أيضا وظيفة eSIM للإنترنت الجوال، كما قامت الشركة الصينية بتثبيت أكثر من 50 تطبيق على الساعة الذكية الجديدة.

وقبل أيام أعلنت أوبو عن إصدار الجديد من هاتفها Oppo Find X5 Proوالذي تعول عليه الشركة لسد الفجوة التي خلفتها هواوي في سوق الهواتف الذكية، خاصة في أوروبا، حيث يصل سعر الهاتف لنحو 1150 دولارا.

ويأتي Oppo Find X5 Pro بشاشة من نوع AMOLED قائمة على LTPOبحجم 6.7 إنشات مع حواف جانبية مستديرة. وتدعم اللوحة 10 بت HDR وتوفر معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز بحسب موقع AIT التقني.

وتبلغ دقة اللوحة 3216×1440 بكسل ويوجد غطاء للشاشة مصنوع من زجاج Corning Gorilla Victus. كما يوجد قارئ بصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة.

وحصلت شركة "أوبو" عملاق الصناعات التكنولوجية نهاية العام الماضي على براءة اختراع خاتم ذكي جديد ليكون إضافة لنظاراتها الذكية التي أعلنت عنها خلال نفس الفترة.

وقال موقع "gizmochina" إن ابتكار أوبو لخاتمها الذكي الجديد يعد التطور الطبيعي للصناعات التكنولوجية، بعد أن بدأ البشر بالخادم العملاق، ثم الكمبيوتر، ثم الهاتف الذكي، ثم الساعة الذكية، حان الآن وقت تقديم تكنولوجيا أكثر دقة في شكل خاتم ذكي حول إصبع المستخدم.