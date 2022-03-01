عوامل تهدد بالإصابة بمرض "النخالية المبرقشة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن "النخالية المبرقشة" “Pityriasis Versicolor” هي مرض جلدي غير مُعد تسببه فطريات الخميرة.



وأوضحت الرابطة أن الخطورة التي تعزز الإصابة بهذا المرض المعروف أيضاً باسم "السعفة المبرقشة" Tinea Versicolor، تتمثل في الوراثة، وضعف المناعة، والمناخ الدافيء، والرطب، وزيادة إفراز العرق، واستخدام زيوت، أو مستحضرات تجميل تتسبب في انسداد مسام الجلد.

وتتمثل أعراضها في بقع صغيرة مستديرة أو بيضاوية على الجلد، تنمو معاً لتشكل فيما بعد بقعا أكبر بحدود غير منتظمة.

وتظهر البقع على الظهر والصدر والرقبة والذراعين. كما يمكن أن تظهر على الوجه أيضاً، خاصة لدى الأطفال. ويمكن أن تكون صفراء أو بنية أو حمراء أو وردية في بعض الأحيان.

وعن العلاج، فأوضحت الرابطة أنه يمكن اللجوء إلى الأدوية بمواد فعالة تقتل الفطريات، مشيرة إلى أن العلاج يتطلب الصبر حيث قد يستغرق الأمر عدة شهور لتختفي البقع.