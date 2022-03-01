تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" (حكومية) زيادة أسعار 10 أنواع سجائر.



وتدخل الأسعار الجديدة للسجائر في مصر التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وفقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.

كذلك تخضع أسعار السجائر في مصر إلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة إن أسعار السجائر ارتفعت في مصر بسبب ارتفاع تكلف الشحن مؤخرا.

وأصبحت الأسعار الجديدة للسجائر في مصر بعد الزيادة كالتالي:

بوسطن بـ 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

بلمونت 18.5 جنيهًا وأصبحت 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – كينج سوبر كانت بـ 17.5 جنيهًا وأصبحت 18.5 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا – سوفت كوين كانت بـ 18 جنيهًا وأصبحت 19 جنيهًا بزيادة جنيه.

كليوباترا بوكس 19 جنيهًا وأصبحت 20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كليوباترا سوبر كانت 20 جنيهًا أصبحت 21 جنيهًا بزيادة جنيه.

بوكس 10 بـ 11 جنيهًا وأصبحت 11.5 جنيهًا، بزيادة 50 قرشًا.

واستقرت أسعار سجائر مونديال (أحمر-أزرق -سيلفر) 21 جنيهًا.

واستقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.

كان مجلس النواب أقر في يناير 2018، زيادة أسعار السجائر تخصص لتمويل التأمين الصحي الشامل بقيمة 75 قرشا على كل علبة سجائر عبوة 20 سيجارة، وزيادة 25 قرشا كل 3 سنوات حتى تصل 1.5 جنيه في نهاية المدة.

فيما كانت الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان في مصر، أعلنت زيادة أسعار السجائر و10 أنواع من الموجود في السوق المصرية، وشمل الجدول زيادة سعر علبة سجائر، كليوباترا بلاك إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) إلى 21 جنيها.

وقالت 3 مصادر في شركات لإنتاج السجائر الأجنبية في مصر إن أسعارها ثابتة حتى الآن، وإنه في حالة وجود تعديلات في أسعار المنتجات يتم إعلانها وفق معايير ثابتة.