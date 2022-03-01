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مصر.. محمود المهدي ينفصل عن منى عرفة للمرة الثانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الفنان المصري الشاب محمود المهدي، للمرة الثانية، انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد أن كان أعلن انفصاله عنها منذ أشهر.

 

وفي منشور عبر خاصية ستوري  على موقع "إنستغرام"، قال المهدي:  "تم الانفصال والحمدالله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني".

 

وعبر الجمهور عن صدمته الكبيرة لهذا الانفصال الذي يأتي بعد ما يقارب الـ 4 أشهر من الانفصال الأول، خاصة ان الانفصال جاء في التزامن مع المشاكل التي يخوضها محمود المهدي مع نقيب الممثلين أشرف زكي وانتقاده لعدد من النجمات من بينهم الفنانة الهام شاهين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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