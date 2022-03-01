قريباً.. ميزات جديدة في طريقها إلى واتس آب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كعادتها، تسعى شركة واتس أب جاهدة لتحديث ميزات تطبيقها باستمرار، وتعمل الشركة حالياً على إضافة العديد من الميزات الجديدة لمستخدمي أنظمة أندرويد و آي أو إس وويب.



فيما يلي أهم الميزات الجديدة المتوقعة لـ “واتس أب” بحسب ما أوردت صحيفة تايمز اوف إنديا:

تمكين مديري المجموعة من حذف الرسائل

تعمل واتس أب على ميزة دردشة جديدة لمسؤولي المجموعة، حيث تخطط لتوفير إمكانية قيام مسؤولي المجموعة بحذف الرسائل المرسلة من قبل أعضاء المجموعة الآخرين في تحديث مستقبلي. سيتمكن مشرفو مجموعة واتس أب من حذف رسالة أي شخص دون الرجوع إليهم. سيعطي هذا للمستخدمين مزيدًا من التحكم في الدردشات الجماعية وسيمكنهم من إزالة الرسائل غير اللائقة. عندما يحذف مشرف رسالة معينة في الدردشة الجماعية، سيرى المستخدمون ملاحظة تقول "تم حذف هذا من قبل المسؤول".

التحقق بخطوتين لـ”واتس أب ويب”

يقال إن واتس أب تخطط لجلب ميزة أمان جديدة لمستخدمي سطح المكتب والويب عبر عملية التحقق من خلال خطوتين على الويب وسطح المكتب. يعد التحقق من خطوتين ميزة اختيارية تضيف المزيد من الأمان إلى حساب واتس أب الخاص بك. يختلف رقم التعريف الشخصي للتحقق المكون من خطوتين عن رمز التسجيل المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه عبر رسالة نصية قصيرة أو مكالمة هاتفية. إنه مطلوب عند تسجيل الدخول إلى حساب واتس أب الخاص بك ويهدف في المقام الأول إلى منع الوصول غير المصرح به.

ردود فعل على الرسائل

يجلب واتس أب ردود فعل على الرسائل، مثل تلك المتوفرة على إنستغرام وفيسبوك ماسنجر. تتيح الميزة للمستخدمين الرد على الرسائل. وسيتعين على المستخدمين فقط النقر مع الاستمرار على الرسالة التي يريدون الرد عليها ثم سحب إصبعهم إلى الرمز التعبيري المناسب. سيظهر رد الفعل أسفل النص وسيكون مرئيًا لجميع الأعضاء في المجموعة.

رموز تعبيرية متحركة جديدة

يعمل واتس أب على رموز تعبيرية جديدة لمستخدمي أندرويد و آي أو إس. في الوقت الحالي، عندما يرسل المستخدمون رمزًا تعبيريًا على شكل قلب أحمر، فإنهم يرون رسمًا متحركًا يبدو أن القلب ينبض فيه، ولكن تأثير الرسوم المتحركة يقتصر على الرموز التعبيرية ذات اللون الأحمر على شكل قلب فقط، لذا من المتوقع أن يحصل واتس أب على المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة مستقبلاً.

ميزة الدردشة الجماعية تسمى المجتمعات

ستوفر ميزة المجتمعات مزيدًا من التحكم لمسؤولي المجموعة. من المتوقع أن توفر الميزة خيار إنشاء مجموعات داخل المجموعات. ومن الممكن أن تكون المجموعات الفرعية مشفرة من طرف إلى طرف.

اختصار البحث في قسم معلومات الاتصال

يخطط واتس أب لإضافة اختصار بحث جديد إلى قسم معلومات الاتصال المعاد تصميمه. ستتم إضافة اختصار البحث الجديد بجوار رمز مكالمة الفيديو. ستتمكن أيضًا من رؤية الاختصار الجديد في قسم معلومات المجموعة أيضًا. حاليًا، يوجد زر البحث على الشاشة الرئيسية للتطبيق. يمكنك البحث عن أي رسالة أرسلتها أو تلقيتها باستخدام الميزة.