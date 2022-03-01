شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: ارتفاع وفيات حريق المول التجارى بدمشق الى 11 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السورية، ارتفاع عدد الوفيات فى حادث اندلاع حريق في أحد المولات التجارية الكبيرة بوسط العاصمة السورية دمشق اليوم / الثلاثاء/ الى أحد عشر شخصاً وإنقاذ شخصين بالإضافة لحدوث أضرار مادية كبيرة، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن رئيس قسم الإسعاف في مشفى دمشق الدكتور محمد أبو الريش، قوله، إنه وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف في المستشفى 7 جثث متفحمة وأنه لم يتم التعرف عليها وسيتم عرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هوية أصحابها.

وبدوره، قال العميد علي حسن معاون قائد فوج إطفاء دمشق إن عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدوا الحريق وتجري حالياً عمليات التبريد ..لافتاً إلى أن أربعة مراكز من فوج إطفاء دمشق إضافة إلى عناصر الدفاع المدني توجهوا إلى مكان الحريق فور اندلاعه.

ومن جهته، أوضح محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن الحريق نشب فجر اليوم وعلى الفور توجهت عناصر من فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني وفرق طبية إلى مكان الحريق وتم إخماده..لافتا إلى أنه يتم حالياً الكشف عن موقع البناء من أجل ملاحظة وجود أي أجزاء خطرة على المباني المجاورة والأملاك العامة لرفعها.