شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء جميع الوافدين للبنان من إجراء فحص PCR بمطار بيروت بدء من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السلطات اللبنانية إعفاء جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص PCR لدى وصولهم لمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، سواء كانوا حاصلين على لقاح أو غير ملقحين ، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء بناء على التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، في ضوء الانخفاض الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحورته بلبنان.

واشترطت السلطات اللبنانية على الراغبين بالقدوم (باستثناء الأطفال دون 12 عاما) من إجراء فحص PCR في أحد المعامل المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص حتى ركوب الطائرة، أو إجراء فحص كورونا السريع خلال 24 ساعة كحد أقصى، مع إلزامية وجود رمز الـQR .

واستثنت السلطات اللبنانية من هذا الشرط جميع الحاصلين على جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو اللقاح ذي الجرعة الواحدة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

وألزمت المديرية العامة للطيران المدني جميع الركاب الراغين بالقدوم إلى لبنان بالتسجيل على المنصة الإليكترونية لوزارة الصحة اللبنانية للحصول على تصريح مرور طبي.

وكانت الإجراءات المتبعة من قبل تتضمن إلزام جميع الوافدين حتى الملقحين بإجراء PCR إلزامي في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت ، مع تحصيل مبلغ 30 دولار أمريكي يتم دفعهم مسبقا عبر المنصة الإليكترونية لوزارة الصحة لإجراء الفحص.