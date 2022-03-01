شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: استعدادات مكثفة لاستقبال الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الثلاثاء، مع وكلاء الرئيس العام بالمسجد الحرام، خطة الرئاسة واستعداداتها لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، والبرامج والخطط التي تقدمها الرئاسة، حاثاً الجميع على إبراز الصورة المشرقة لما تقدمه المملكة في خدمة الحرمين الشريفين. وفق بيان لسفارة السعودية .

وأكد الرئيس العام، أن الرئاسة حريصة على تحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمل على تطوير هذه الخدمات، مشددًا على أهمية استشعار عظم المسؤولية، وقداسة المكان والزمان، وتأدية المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وشدد الشيخ السديس على ضرورة التزام جميع الموظفين والعاملين في الرئاسة والمسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، حفاظًا على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا ضرورة تحديث الخدمات ورقمنتها ومواكبة إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للقاصدين وفق توجيهات القيادات بالممكلة وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.