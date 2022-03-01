شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترحب ببدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا للتوصل لتسوية سلمية ‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين ترحب ببدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، إن الصين ترحب ببدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتأمل في أن تستمر هذه العملية، بحسب وكالة الانباء الروسية "تاس". وتابع أن "الصين دعمت دائما وشجعت الجهود الدبلوماسية التي تسهل التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ، وهي ترحب ببدء المحادثات السلمية بين روسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات في المستقبل القريب. وأضاف أن الصين تأمل في أن تتطلع روسيا وأوكرانيا إلى حل سياسي يأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة، في المجال الأمني لكلا الجانبين ويسهل النظام والاستقرار على المدى الطويل في أوروبا.

وفي السياق، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، إلى بذل جهود لتهيئة مناخ مناسب وظروف مواتية للمفاوضات المباشرة بشأن النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا يتغير بشكل حاد وتطوّر إلى نقطة لا ترغب الصين في رؤيتها ولن يصب ذلك في مصلحة أي طرف.

وقال تشانج جيون حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" "ترحب الصين ببدء الحوارات والمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.. وينبغي أن تكون أوكرانيا بمثابة جسر للتواصل بين الشرق والغرب، وليست بؤرة للمواجهة بين القوى الكبرى".



وأشار إلى أن الصين تدعم استمرار عمل وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، وأنها على قناعة بضرورة ضمان سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحاجاتهم الإنسانية بشكل فعال.



وقال "لقد انتهت الحرب الباردة منذ فترة طويلة. ويجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل.. ولا يمكن ربح أي شيء من إثارة حرب باردة جديدة، لكن الجميع سيخسرون".



وأضاف " ينبغي ألا يأتي أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى. ينبغي ألا يعتمد الأمن الإقليمي على تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية".