شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الثلاثاء أن الرئاسة حريصة على تحقيق أعلى درجات التميز فى الخدمات التى تُقدم لقاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، والعمل على تطوير هذه الخدمات.

وشدد السديس على أهمية استشعار عظم المسؤولية، وقداسة المكان والزمان، وتأدية المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اجتماع السديس اليوم مع وكلاء الرئيس العام بالمسجد الحرام، لبحث خطة الرئاسة واستعداداتها لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، والبرامج والخطط التي تقدمها الرئاسة، داعيا الجميع إلى إبراز الصورة المشرقة لما تقدمه القيادة السعودية من دعم دائم في خدمة الحرمين الشريفين.

وشدد على ضرورة التزام جميع الموظفين والعاملين في الرئاسة والمسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، حفاظًا على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا ضرورة تحديث الخدمات ورقمنتها ومواكبة إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للقاصدين ، وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.