شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخرين جنوب غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الوطنى الصومالى، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 إرهابيين من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة عدد آخر فى هجوم إرهابى مباعث شنته المليشيات، الليلة ماضية، على قاعدة للجيش بمدينة "حدر" جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قائد الكتيبة التاسعة بالجيش الوطني الصومالي، محمد سنكوس، قوله: إن القوت الصومالية نجت في إحباط مخطط مليشيات الشباب التخريبية، مشيرا إلى أن الضباط الذين قادوا العملية كانوا يطاردون فلول الإرهابيين الذين هاجموا قاعدة القوات المسلحة في مدينة حدر، مبينا أنه لا توجد إصابات في صفوف الجنود.

في سياق متصل، قال قائد الكتيبة التاسعة بالجيش الوطني إنه ليس هناك إصابات بين المدنيين في القتال باستثناء امرأة أصيبت بجروح طفيفة جراء تبادل إطلاق النار، وتعالج حاليا في مستشفى حدر العام.