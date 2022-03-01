هل حقا استخدام المكملات يوقف تساقط الشعر؟.. إليك الحقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يقول البعض إن المكملات والفيتامينات تمنع تساقط الشعر، لكن هل تعمل حقا؟. تحدث أحد الخبراء إلى "إكسبريس" بهذا الصدد.



وقالت جو كننغهام، المديرة السريرية لعيادة Gut Health Clinic، التي أسستها ميغان روسي، طبيبة صحة الأمعاء: "هناك الكثير من المنتجات التي يتم تسويقها لتحسين جودة الشعر أو الحد من تساقطه، للأسف من دون أدلة قوية لدعم استخدامها. لسوء الحظ، فإن تساقط الشعر ليس بهذه البساطة، وغالبا ما يرجع إلى الجينات. ومع ذلك، فقد ارتبط نقص التغذية بتساقط الشعر، لذلك بالنسبة لبعض الأشخاص حيث قد يكون هذا هو الحال (حيث تدعم النتائج المعملية النظرية)، قد يكون المكمل مفيدا. بالنسبة للجزء الأكبر، فإن اتباع نظام غذائي متوازن مع مجموعة متنوعة جيدة من الأطعمة النباتية هو أفضل طريقة لإنفاق أموالنا بدلا من المكملات".

وتوصي الخبيرة بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات للحصول على العناصر الغذائية.

وتنصح جو بأن المكملات ليست ضرورية، وينبغي أن نكون قادرين على تلبية متطلباتنا الغذائية من دون طعام.

وقالت: "تم تصميم المكملات للقيام بذلك بالضبط - تكملة النظام الغذائي. يجب أن نكون قادرين على تلبية الاحتياجات الغذائية من خلال مجموعة واسعة من الأطعمة. التنوع في النظام الغذائي لن يوفر فقط مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، ولكن أيضا من خلال تضمين الكثير من النباتات، ستحصل على كمية جيدة من الألياف التي تغذي تريليونات من الميكروبات المعوية التي تعيش في الأمعاء الغليظة والمرتبطة بها مع مجموعة من الفوائد الصحية".

ومع ذلك، من الممكن أن تكون المكملات ضرورية من الناحية الطبية في بعض الحالات، على حد قول جو.

وأضافت: "يقوم فريق اختصاصيي التغذية لدينا بتقييم الحاجة إلى المكملات الغذائية على أساس كل حالة على حدة، ولا يوصون إلا بالمكملات عندما يكون هناك دليل جيد على استخدامها".

ما هي الفيتامينات التي يمكن أن تساعد في نمو الشعر الصحي؟

• البروتين.

• فيتامين A.

• فيتامينات B.

• فيتامين C.

• الحديد.

• الزنك.