شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل ارتفاع مستويات الكوليسترول يؤثر على صحة القلب؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يعد الحفاظ على المستويات الصحية للكوليسترول من أفضل الطرق لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب،



وعلى الرغم من وجود أدوية مخصصة لذلك، فإن إجراء بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي يمكن أن يقلل مستويات الكوليسترول ويحسن صحة القلب.

ورصد موقع "Study Finds" الأمريكي 5 طرق تستند إلى 5 دراسات يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول والدهون في الجسم، وهو ما يؤدي إلى تحسين صحة القلب، ونستعرضها فيما يلي..

إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي اليومي

من المعروف أن تناول تفاحة يومياً يغني عن زيارة الطبيب، ومع ذلك، فإن إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لمرضى ارتفاع مستويات الكوليسترول، وذلك وفقاً لدراسة جديدة.

ووجدت الدراسة أن تناول حبة أفوكادو واحدة يومياً كان مرتبطاً بانخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار، كما أظهرت النتائج أيضاً أن الأفوكادو يساعد في التخلص من جزيئات LDL التي تتأكسد داخل الجسم.

تناول بروتين الصويا

كثير من الناس الذين يتطلعون إلى تناول كميات أقل من اللحوم ويرغبون في الحفاظ على كتلة عضلاتهم قد يفكرون في التحول إلى تناول بروتين الصويا، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أنه بجانب كونه مصدراً كبيراً للبروتين النباتي فإن بروتين الصويا يخفض نسبة الكوليسترول بشكل كبير أيضاً.

اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط

يحتوي نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على الفواكه والخضروات والمعكرونة والأرز، وقد يرغب الأفراد الذين يسعون إلى التحكم في مستويات الكوليسترول لديهم في تجربة هذا النظام مع إضافة حصة من زيت الزيتون البكر، إذ يقول الباحثون إن هذا المزيج قد يحسن مستويات الكوليسترول الجيد.

وقد وجدت دراسة جديدة أن اتباع هذه الحمية أدى إلى تحسين أداء البروتينات الدهنية عالية الكثافة أو HDL (المعروفة باسم الكوليسترول الجيد)، وهو أمر مفيد للغاية لأن هذه البروتينات تعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تناول أدوية "إسكات الجينات"

وجدت إحدى الدراسات أنه يمكن لعقاقير "إسكات الجينات" أن تخفض مستويات الكوليسترول لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف، كما أنها ليس لها أي آثار جانبية غير متوقعة.

يعد الاستغناء عن الدهون وصفة شائعة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن تقول إحدى الدراسات أن هذه الفكرة خاطئة تماماً، إذ إن المشكلة تكمن في الكربوهيدرات وليس الدهون.

وتشير نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد سبب يدعو المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى تجنب تناول الدهون المشبعة مثل اللحوم والبيض والجبن، ولكن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يعد أفضل للأشخاص الذين يعانون من زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.