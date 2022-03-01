فوائد غير متوقعة لتدليك الساقين.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثير من الأشخاص من تشنجات وتقلصات وآلام في الساقين، نتيجة ممارسة الرياضة أو العمل في وضعية الوقوف لساعات طويلة، وهذا يدفع البعض للحصول على تدليك للساقين، للتخلص من هذه الأعراض.



فيما يلي أهم الفوائد الصحية لتدليك الساقين، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

تحسين الدورة الدموية

أسلوب حياتنا المفرط في الخمول يقلل بشكل كبير من تدفق الدم والدورة الدموية في أرجلنا. يحافظ تدليك الساق البسيط على استمرار حركة العضلات ويحسن الدورة الدموية في الجسم.

تجنب التراكم اللمفاوي

الجهاز اللمفاوي مسؤول عن التخلص من السموم والمواد الأخرى غير المرغوب فيها من الجسم. في بعض الأحيان، يحدث تراكم لمفاوي، يؤثر على قدرة الجهاز اللمفاوي على التخلص من السموم، ويجعلها تتراكم في الذراعين والساقين، لذا فإن تدليك الساقين يساعد على التخلص من هذا التراكم.

يقي من الإصابات

يعتبر تدليك الساق نشاطًا رائعًا في حد ذاته حيث يساعد على منع الإصابات، إذ أنه يزيد من قدرتنا على الحركة، ويطيل أنسجة العضلات ويحسن إمدادات الدم. يقلل ارتخاء العضلات بشكل كبير من احتمال حدوث إصابة أثناء ممارسة الرياضة أو التمرين.

يقلل من التوتر

يقلل تدليك الساقين من التوتر والإجهاد ويساعد في السيطرة على القلق. يمكن أن يؤدي تدليك الساق المهدئ إلى خفض معدل ضربات القلب، وإرخاء العضلات المتوترة وإفراز الإندورفين الذي يساعد على الاسترخاء والراحة.

انتعاش العضلات

بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل متكرر، يمكن أن يكون الألم المخيف بعد التمرين كافياً لجعلك لا ترغب في ممارسة الرياضة مرة أخرى. يمكن أن يساعد تدليك الساق في علاج الألم وتسريع الشفاء. من المعروف أن التدليك يقلل من تمدد العضلات ويساعد في التئامها.