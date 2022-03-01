أربعة أضرار للصيام المتقطع عليك معرفتها.. ما هما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

الصوم المتقطع صعب للغاية، إذ يمر الجسم بالكثير من الصيام بحيث يتم حرق الدهون الزائدة. هذا الصيام الصارم له طريقته في التعامل مع الجسم، وبينما يتكيف العديد من الأشخاص مع هذا الشكل من أشكال الصيام، يجد الكثيرون صعوبة في التأقلم معه، ويواجهون بعض الآثار السلبية نتيجة لذلك.



فيما يلي أربعة أضرار للصيام المتقطع لا يعرفها الكثيرون، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الإفراط في تناول الطعام

لوحظ في كثير من الحالات تناول المزيد من الطعام قبل فترة الصيام، وذلك لأن الجسم يضطر للصيام لفترة طويلة، وغالبًا ما ينتهي الأمر بتناول الطعام أكثر مما هو مطلوب. هذا يتنافى مع الهدف العام من اتباع الصيام المتقطع، وهو عدم حصول الجسم على دهون زائدة.

قد يؤثر على مزاجك

نوبة الصوم الطويلة لا تفيد الحالة المزاجية. قد يعاني المرء من التهيج والصداع والخمول والتعب أثناء الصيام المتقطع. بسبب الحالة المزاجية السيئة، قد ينزعج النظام البيئي الشخصي والمهني للفرد أيضًا في هذه العملية.

فقدان كتلة العضلات

يجب على كبار السن الذين يخططون لفقدان الوزن تجنب الصيام المتقطع لأن ذلك يؤثر على كتلة العضلات وعلى العظام وجهاز المناعة ومستوى الطاقة.

قد يؤثر على من يتعاطون الأدوية

حذر خبراء الصحة من الصيام المتقطع لمن يتناولون الأدوية. الأشخاص الذين يحتاجون إلى تناول أدويتهم مع الطعام، لتجنب الغثيان أو تهيج المعدة، قد لا يناسبهم الصيام. كما أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية القلب أو ضغط الدم قد يكونون أكثر عرضة للمعاناة من اختلالات خطيرة في كميات البوتاسيوم والصوديوم عند الصيام.