هل بكتيريا الليستريا تهدد جنينك بالإجهاض؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة بكتيريا الليستريا على الجنين؛ حيث ترفع خطر الإجهاض، كما ترفع خطر إصابة الأم بالتهاب السحايا.



ولتجنب هذه المخاطر، يجب على المرأة أثناء الحمل الابتعاد عن الأسماك المدخنة وأنواع الجبن المصنوعة من الحليب الخام.

وأضافت الجمعية أن هذه البكتيريا لا يقتصر وجودها على الأطعمة ذات المصدر الحيواني فحسب، إنما يمكن أن تتواجد الأطعمة النباتية كالفواكه والخضروات عليها أيضا.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية في المطبخ مع الحرص على طهي الطعام بشكل تام؛ حيث يُسهم ذلك في الوقاية من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية بجميع أنواعها بشكل فعال.