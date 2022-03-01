إيلون ماسك يرسل معدات لأوكرانيا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الانترنت عبر أقمار "ستارلينك" الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك الاثنين إلى أوكرانيا على ما أفاد وزير أوكراني طلب من الملياردير المساعدة في مواجهة الهجوم الروسي.



ورصدت مجموعة "نتبلوكس" لمراقبة الانترنت سلسلة من الانقطاعات في خدمة الانترنت في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.

وستساعد هذه المعدات في توفير الانترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة .

وكتب وزير الشؤون الرقمية في أوكرانيا مايخايلو فيدوروف في تغريدة "ستارلينك باتت هنا. شكرا إيلون ماسك" مع صورة لشاحنة تحمل معدات "ستارلينك".

وكان فديروف حث ماسك على توفير خدمات "ستارلينك" لأوكرانيا بعد أيام على بدء الهجوم الروسي الأسبوع الماضي.

وتشغل "ستارلينك" كوكبة من أكثر من ألفي قمر اصطناعي هدفها توفير الانترنت عبر العالم ولا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة.

وأطلقت الشركة الجمعة 50 قمرا إضافيا ومن المتوقع أن ترسل أقمارا كثيرة أخرى في فترات لاحقة إلى مدار الأرض.