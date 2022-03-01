شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: حريق كبير يدمر مركزا تجاريا بدمشق ووفاة 7 أشخاص وإنقاذ 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، فى حريق كبير نشب فجر اليوم الثلاثاء، فى مركز تجارى وسط العاصمة السورية دمشق، وجار البحث عن ضحايا آخرين.

وذكر معاون قائد فوج إطفاء دمشق لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه تم حتى الآن إنقاذ 4 أشخاص وانتشال 7 جثث .. مؤكدا التزام المحافظة بكل ما تتيحه به الأنظمة والقوانين لتعويض المتضررين.

وأوضح أن العمل جار لمنع انتقال الحريق إلى المباني المجاورة، مشيرا إلى طبيعة الموقع وتلاصق المباني بعضها مع بعض، مؤكدا النجاح في حصر بؤرة النار ضمن المول.

ويعد سوق الشعلان وشارع الحمراء من أشهر أسواق في العاصمة السورية، ويعدان جزءا أساسيا من وسطها التجاري الذي يستضيف المئات من متاجر الألبسة على اختلاف ماركاتها المحلية والعالمية.