شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث بجروح متوسطة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها لمخيم جنين.

وقالت مصادر أمنية إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين بعد منتصف الليل بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية.

وأضافت أن الوحدات الخاصة اقتحمت عدة منازل فى المخيم واحتلت اسطحها، وأطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري (22 عامًا) من مخيم جنين، وإصابة شابين آخرين بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن والرأس، وتم إدخالهما لغرف العمليات في أحد مستشفيات المدينة.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر أمنية وطبية، عن استشهاد الشاب شادي خالد نجم (18 عامًا) متأثرًا بجروحه الحرجة، التي أصيب بها بالرصاص الحي في رأسه، في مخيم جنين، وأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عماد جمال أبو الهيجا بعد مداهمة منزله في المخيم.

وانطلقت مسيرة حاشدة وغاضبة منددة بجريمة الاحتلال في مخيم جنين، جابت شوارع جنين ومخيمها وسط ترديد الهتافات المطالبة بتعزيز الوحدة الوطنية، فيما تم إعلان الإضراب الشامل في جنين ومخيمها، حدادا على روحهما.