شكرا لقرائتكم خبر عن “مكافحة المخدرات” تكشف مخاطر استمرار التعاطي على العقل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عددت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المخاطر التي تهدد العقل عند استمرار تعاطيه المواد المخدرة. وأكدت اللجنة أن استمرار تعاطي المخدرات يسبب ‏ضررًا لخلايا المخ وأنظمة العقل بشكل خطير، كما يصبح الشعور بالسعادة مرتبطًا بالتعاطي.‏ ‏وأضافت: “يقل نشاط العقل وقدرته على معالجة المعلومات، وترفض أنظمة العقل التفاعل مع المخدر مما يتسبب في زيادة الجرعة”. كما يؤدي أيضا لاستنزاف قدرات الخلايا العصبية على إفراز المواد الضرورية للشعور بالراحة والطمأنينة، ويصبح هناك اعتماد كلي من قبل العقل على المخدرات لإفراز بعض النواقل العصبية الضرورية.‏

كانت هذه تفاصيل خبر “مكافحة المخدرات” تكشف مخاطر استمرار التعاطي على العقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.