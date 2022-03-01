شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر من "داعش" بضربات جوية فى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى بضربات جوية فى الأنبار.

وقالت الخلية -فى بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة بقايا عناصر العصابات الإرهابية -وبناءً على معلومات استخبارية- نفذت القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار".

وأضافت أن"الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية"، مبينة أن"طائرات F-16 العراقية نفذت ضربتين جويتين أيضًا أسفرتا عن قتل عنصرين من داعش في المكان ذاته".

وأشارت إلى أن العمليات الاستباقية تأتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم إعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة.