شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات ومائل للبرودة في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، فى السطور التالية:-

قالت مركز الأرصاد السعودي، إنه "بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والحدود الشمالية

الرياح السطحية شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة

ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

حالة البحر متوسط الموج

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:03 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 19:10والجزر الثاني عند الساعة 06:32 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:08 والمد الثاني عند الساعة 21:42 والجزر الأول عند الساعة 14:58والجزر الثاني عند الساعة 03:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 19 90 35 دبي 26 20 95 35 الشارقة 26 16 90 30 عجمان 27 18 90 30 أم القيوين 29 15 85 25 رأس الخيمة 28 14 85 30 الفجيرة 26 21 80 25 العين 30 19 90 25 ليوا 28 17 85 25 الرويس 25 16 80 35 السلع 25 15 80 30 دلما 24 17 85 40 طنب الكبرى 24 16 85 35 طنب الصغرى 24 16 85 35 أبو موسى 24 16 85 35 .

طقس الكويت

قال إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة ، خلال النهار.

ودافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، خلال الليل.

درجة الحرارة الصغرى: 13 °ﻡ

طقس البحرين

أوضحت نشرت الأحوال الجوية في مملكة البحرين، الصادرة عن وزارة الاتصالات والمواصلات، أن طقس اليوم الثلاثاء، بارد نسبيا، ويكون معتدل خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 26 م درجة الحرارة الصغرى 14 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%