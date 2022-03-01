شكرا لقرائتكم خبر عن “لوسيد” تعتزم بناء مصنع في المملكة بطاقة 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعت شركة لوسيد موتورز الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية عقدًا مع “إعمار المدينة الاقتصادية” لبناء أول مصنع لها في المملكة.

وتبلغ قيمة اتفاقية الإيجار مع شركة “إعمار الاقتصادية” 30 مليون دولار.

وبحسب “رويترز”، فمن المقرر أن يبدأ البناء في النصف الأول من العام الجاري بهدف تصنيع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويًا عند أقصى طاقة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 62.72% من أسهم شركة لوسيد، وقد وقع الصندوق في سبتمبر 2018 اتفاقية استثمار بقيمة تتجاوز مليار دولار لتمكين الإطلاق التجاري لأول سيارة كهربائية لشركة لوسيد موتورز.

وأوضحت الشركة أن عقد الإيجار الذي تبلغ مدته 25 عامًا سيسمح لشركة لوسيد بإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع السيارات وتجميعها جنبًا إلى جنب مع جميع الخدمات الإضافية.

وكانت الشركة الأميركية قد أعلنت في يناير الماضي أنها تجري محادثات مع المملكة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025 أو 2026، في مدينة جدة، وتبلغ القيمة السوقية لشركة لوسيد موتورز 90.9 مليار دولار في 20 نوفمبر 2021.