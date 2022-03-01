شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن طقس اليوم بدأ بأجواء باردة على معظم أنحاء المملكة، مع ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة التي كان أقلها في منطقة طريف حيث سجلت 7 درجات، وأعلاها في جازان والتي سجلت 25 درجة ثم الرياض مسجلة 12درجة مئوية.

وأضاف أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على المرتفعات الغربية والجنوبية.

وأشار إلى أن اليوم الثلاثاء 28 رجب هو بداية شهر مارس، وأن له عدة خصائص منها:

1 – أيامه ٣١ يومًا.

2 – الثلث الأول فيه نهاية الشتاء فعليًا.

3 – الثالث الثاني فيه نهاية الشتاء فلكيًا.

4 – من مواسم الامطار في المملكة والخليج واليمن.

5 – الثلث الثالث منه بداية الربيع فلكيًا، وفيه إرهاصات موسم المراويح والتي بدايتها الفعلية في شهر أبريل.