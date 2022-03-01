شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما أفضل ماسك لإزالة الحبوب؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تخلصي من الحبوب الموجودة على البشرة سواء كانت ناتجة عن البشرة الدهنية أو موجودة تحت الجلد من خلال الماسكات المتميزة التي نتعرف عليها.



تعد حبوب البشرة من الأمور المزعجة للكثير من الفتيات والسيدات والتي تكون ناتجة عن العديد من الأسباب، ومنها التغيرات الهرمونية في الجسم أو عدم العناية الجيدة بالبشرة، ويمكنك التخلص من هذه الحبوب من خلال تطبيق بعض الماسكات التي تساعد على ذلك، إلى جانب استشارة الطبيب في حالة عدم إختفاء الحبوب، تعرفي معنا على أفضل الماسكات لحبوب البشرة.

هل ماسك الوجه يزيل الحبوب؟

يوجد بعض أنواع الماسكات التي لها نتيجة فعالة في التخلص من الحبوب التي توجد على البشرة، وخاصة عندما تكون الحبوب غير ناتجة عن مشكلة مرضية بالجسم، ولهذا عليك في البداية التعرف على سبب حدوث هذه الحبوب على البشرة ومن بعدها يتم اللجوء إلى استخدام ماسك لحبوب البشرة.

أفضل ماسك لإزالة الحبوب

يعد ماسك الطين الأخضر من أفضل أنواع الماسكات المستخدمة لإزالة الحبوب من على البشرة، وتشمل مكوناته على ما يلي:

نصف كوب من الطين الأخضر.

2 كوب من الشوفان.

نصف كوب من اللوز.

ملعقة صغيرة من الخزامي المجفف.

3 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

3 ملعقة صغيرة من أوراق الأذريون المجفف.

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طريقة تحضيره

- حتى يتم استخدام الماسك عليك بوضع في الخلاط الكهربائي الشوفان، اللوز، الخزامي، الأذريون، والنعناع المجفف ويتم طحنهم حتى نحصل على مسحوق ناعم.

- يتم خلط الطين الأخضر مع المسحوق، ويقلب جيدًا حتى نحصل على معجون.

- توضع المكونات في برطمان معقم محكم الإغلاق ويحفظ في مكان بارد.

- يتم أخذ كمية من الخليط ويتم فرده على البشرة، ويترك حتى يجف تمامًا على البشرة، ويغسل الوجه بالماء الدافئ.

- يكرر الماسك 3 مرات في الأسبوع حتى يتم التخلص من الحبوب نهائيًا.

ماسك للحبوب للبشرة الدهنية

من الماسكات المميزة لإزالة الحبوب من البشرة الدهنية هو ماسك الفحم، وهذا لأن الفحم له خصائص مميزة للتخلص من الزيوت والدهون الزائدة الموجودة على البشرة، كما أن الماسك يحتوي على الطين الذي له أثر كبير على تنظيف البشرة، والتخلص من الحبوب والرؤوس السوداء.

- عليك بخلط ملعقة كبيرة من الفحم النشط مع 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الطين.

- يتم خلط المكونات بالشاي الأخضر، وعصير الليمون وتقلب المكونات جيدًا.

- نوضع على البشرة لمدة ربع ساعة أو حتى يجف على البشرة ويغسل بالماء الدافئ.

- تكرر الوصفة ثلاث مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك للحبوب تحت الجلد

بإمكانك استخدام ماسك من المكونات الطبيعية لإزالة الحبوب الموجودة تحت الجلد.

- يمكنك خلط ملعقة كبيرة من عسل النحل مع بياض بيضة وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- يضاف إليهم ملعقة صغيرة من زيت النعناع وتقلب المكونات جيدًا.

- يتم تطبيق الماسك على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة، وتشطف البشرة بالماء الدافئ وتكرر مرتين في الأسبوع.

ماسك للحبوب واثارها سريع المفعول

حتى يتم التخلص من الحبوب بشكل سريع يمكنك استخدام ماسك اللبن والخميرة سريع المفعول، حيث أن اللبن له خصائص مهدئة للبشرة، والخميرة لها خصائص مضادة للإلتهابات مما يساعد على القضاء على الحبوب.

- عليك بوضع ملعقة كبيرة من الخميرة في وعاء صغير، ويتم إضافة اللبن بالتدريج حتى نحصل على عجينة.

- يتم فردها على الوجه وتترك لمدة ربع ساعة وتشطف البشرة بالماء الدافئ، وعليك بتمرير قطعة من الثلج على البشرة لغلق المسام المفتوحة.