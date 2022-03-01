شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إجلاء أول مجموعة من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية التونسية انطلاق عملية إجلاء أول مجموعة من أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، والذين تم تأمين وصولهم عبر المعابر الحدودية الرومانية إلى مطار بوخارست.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان أن هذه الرحلة تعد أولى رحلات الجسر الجوي الذي أذن به الرئيس التونسي قيس سعيد لتأمين عودة أفراد الجالية من أوكرانيا، وستتواصل رحلات الإجلاء لكل الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على مدى الأيام المقبلة.

وأكدت وزارة الخارجية على الراغبين في العودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا ضرورة التواصل مع سفارتي تونس برومانيا وبولندا لتسجيل أسمائهم حتى يتم تأمين عودتهم في أفضل الظروف.