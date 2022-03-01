شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قبرص "نيكوس أناستاسياديس" يبدأ زيارة رسمية للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس، والوفد المرافق له، إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، في مستهل زيارة رسمية للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال الرئيس القبرصي بالمطار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد الشريف، وسفير قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.