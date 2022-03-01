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رئيس قبرص "نيكوس أناستاسياديس" يبدأ زيارة رسمية للسعودية

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القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الرياض، الاثنين، في مستهل زيارة رسمية للمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في استقبال الرئيس القبرصي بالمطار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد الشريف، وسفير قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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