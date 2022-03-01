شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر تسجيلًا للإصابات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية الإثنين الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أن الأردن أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و234 إصابة جديدة و21 وفاة، وتماثل 7 آلاف و64 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و631 ألفا و708 حالات، والوفيات إلى 13 ألفا و835 حالة، والشفاء إلى مليون و535 ألفا و778 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1256 إصابة جديدة و12 وفاة و2625 حالة تعافٍ، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 81 إصابة جديدة و4 وفيات، وتعافي 76 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفا و936 إصابة، والوفيات إلى 6 آلاف و835 وفاة، والشفاء إلى 177 ألفا و513 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1870 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و68 ألفا و710 حالات، كما تم تسجيل 12 وفاة جديدة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 584 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 619 ألفا و894 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، وتماثل 1486 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 608 آلاف و143 شخصا.