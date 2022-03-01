شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الليبي يقرر تأجيل جلسته لعدم اكتمال مشاورات تشكيلة الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة اليوم الإثنين لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة الليبية الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن التشكيلة الوزارية المقترحة التي قدمها فتحي باشاغا لمجلس النواب تضم نائبين لرئيس الوزراء و30 وزيرا و8 وزراء دولة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على منح الثقة لهذه الحكومة في وقت لاحق.