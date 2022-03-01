شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، بعد أن دارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين حاولوا التصدي لجيش الاحتلال الذي اقتحم المخيم.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الشاب أدخل غرفة العناية المكثفة في مستشفى جنين بعد إصابته برصاصة حرجة وأعلن عن استشهاده بعد فشل الأطباء إنقاذ حياته.

وأصيب، يوم الاثنين، عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى بلدة بيت امر عقب اعتقال الاحتلال لأسيرين محررين، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر من مدينة الخليل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض، أن الاحتلال اعتقل الاسيرين المحررين ابراهيم رامي بسام زعاقيق (17 عاما) وديار ايفان جمال الصليبي (17 عاما) بعد اقتحامه بلدة بيت أمر، وأثناء انسحاب قوات الاحتلال من البلدة وقعت مواجهات مع الشبان، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.