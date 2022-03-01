شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استهتار وتهور على طريق سريع في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهور قائد مركبة والقيادة بسرعة جنونية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأظهر المقطع، انطلاق مركبة بسرعة جنونية على أحد الطرق، دون مراعاة لحقوق الآخرين، والانحراف المفاجئ من المسار اليسار إلى المسار الأيمن على الطريق.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد وأنظمة المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية، أو تطبيق الغرامات وفقاً للنظام.
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